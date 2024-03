Masters 1000 Miami 2024: Alcaraz ok con Monfils, Dimitrov lascia un game ad Hanfmann

Vanno in archivio i terzi turni del Masters 1000 di Miami. Un ottimo Carlos Alcaraz liquida Gael Monfils in due set. 6-2 6-4, in un’ora e un quarto di gioco, il punteggio a favore del numero 1 del tabellone, che concede sole tre palle break (in coincidenza con il servizio perso) e tutte a partita chiusa sul 5-2 del secondo set. Si allunga a otto la striscia di vittorie consecutive di Alcaraz, che non perde dal ritiro a Rio de Janeiro contro Monteiro il 21 febbraio. Sul campo l’ultimo ko è datato 17 febbraio in semifinale a Buenos Aires. A Grigor Dimitrov bastano soli 47 minuti per battere Yannick Hanfmann. Il punteggio è quasi umiliante e recita 6-1 6-0 a favore del bulgaro. Complice probabilmente la stanchezza fisica e mentale del tedesco, reduce dalle faticose, e inaspettate, vittorie contro Ruusuvuori (6-4 4-6 6-4 in due ore) e Mannarino (3-6 7-6 6-4 in quasi tre ore con 10 palle break salvate). Agli ottavi di finale ci sarà un classico degli ultimi mesi. Sarà sfida con Hurkacz, di cui Dimitrov è la bestia nera (4 vittorie per il bulgaro e zero per il polacco). Gli ultimi due precedenti risalgono a Parigi Bercy 2023 e Rotterdam 2023.