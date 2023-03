Masters 1000 Miami 2023, Berrettini fuori all’esordio: prestazione sopra le righe di McDonald

Matteo Berrettini continua a non trovare il suo tennis, anche se leggermente in crescita, ed è eliminato all’esordio del Masters 1000 di Miami 2023, al secondo turno dopo aver usufruito di un bye. L’azzurro, reduce da settimane davvero dure e di crisi, ha ceduto dopo una battaglia durata due ore e un quarto a MacKenzie McDonald col punteggio di 7-6(8) 7-6(5). Set point in entrambi i parziali per il romano, che per qualche demerito e soprattutto meriti dello statunitense ha dovuto alzare bandiera bianca. Per l’americano al terzo turno uno tra Alex De Minaur, testa di serie numero quindici, e il francese Quentin Halys, dunque una sfida abbordabile per l’ingresso agli ottavi

Dopo il primo turno di battuta tenuto agevolmente da McDonald, anche Berrettini comincia nel migliore dei modi e lo fa tenendo il servizio a zero con un ace, due servizi vincenti, un servizio e dritto. L’americano mette in mostra una buona alternanza di colpi, mentre Matteo concede solo un doppio fallo nel quarto game. L’azzurro si porta 0-30 nel quinto gioco, ma McDonald mette in fila quattro punti, nel frattempo continuano a fioccare gli ace per l’italiano. Mentre McDonald va ancora una volta sotto nel primo scambio, tenendo poi la battuta senza problemi, Berrettini finisce sotto 15-30 e deve chiedere una mano al suo servizio. Un bruttissimo errore di Berrettini trascina ai vantaggi il dodicesimo game, ma per fortuna il romano tiene la battuta e si assicura anch’egli un tie-break davvero drammatico perché Matteo, avanti 4-2 quando si cambia campo, finisce sotto 6-4, riesce ad annullare le palle set, ma con un errore davvero madornale col dritto poi cede 10-8. Toilet break per rialzare la testa dopo la delusione, l’ennesima delle ultime settimane, e nel secondo set entrambi tengono la battuta senza particolari patemi d’animo, eccetto il terzo game in cui Berrettini finisce sotto 15-30 e deve annullare due palle break ai vantaggi, per fortuna riuscendoci grazie alle prime che entrano. Turni agevoli per entrambi da qui fino alle fasi cruciali, ed ecco che Berrettini si ritrova con la grande opportunità di evitare il tie-break e prolungare tutto al terzo set: 15-40, prime palle break e sono anche palle set, ma McDonald è strepitoso e si guadagna il tie-break. Qui l’azzurro trova subito il minibreak di vantaggio, un nastro glielo toglie e poi l’americano trova un punto clamoroso che lo porta 4-3, avanti per la prima volta nel parziale, poi Berrettini al primo set point di McDonald, sul suo servizio, trova il nastro e ancora una volta è fuori all’esordio.