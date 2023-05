Masters 1000 Madrid, Tsitsipas batte Zapata Miralles in due set: ora Struff

Dopo aver battuto Sebastian Baez, Stefanos Tsitsipas supera anche gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid grazie alla vittoria in due set (6-3 6-1) su Bernabe Zapata Miralles. Il primo precedente tra i due sorride al greco numero 5 al mondo, in una partita non esente da errori. Nel primo set sono ben cinque i break di fila fra il terzo game e il settimo game. Stavolta però Tsitsipas conferma il break di vantaggio, Zapata Miralles non reagisce e finisce per cedere il servizio una quarta volta nel game che chiude il set. Meno noie nel secondo set per Tsitsipas che sale di livello e chiude sul 6-1 in poco più di mezz’ora. Il greco affronterà ai quarti Jan-Lennard Struff che ha battuto Pedro Cachin 7-6(7) 6-7(7) 6-3 e che in questo torneo ha geliminato il nostro Lorenzo Sonego.