Masters 1000 Madrid 2024: Nadal lotta ma deve salutare il Manolo Santana, Lehecka ai quarti

Si ferma agli ottavi di finale la cavalcata emozionante di Rafael Nadal, tornato a competere dopo un lunghissimo stop e in campo al Masters 1000 di Madrid 2024 dove ha scritto pagine di storia, per provare a dare spettacolo per l’ultima volta. Il tennista maiorchino si arrende a un ottimo Jiri Lehecka, che passa col punteggio di 7-5 6-4 in due ore circa di gioco e vola ai quarti di finale. Per la leggenda del tennis era l’ultimo ballo qui: commosso, uscendo tra gli applausi del suo pubblico, Nadal è stato inoltre omaggiato in grande stile con degli stendardi che sono stati sventolati sugli spalti e un video emozionale.

Primo set in cui entrambi tengono la battuta con grande agilità nei primi sette game, poi nell’ottavo gioco è Lehecka il primo a dover concedere una palla break, annullandola però. Rispetto alle precedenti uscite, Nadal sembra aver alzato il livello, paga ancora qualcosina sul rovescio e nei lunghi scambi, ma ha ritrovato un buon servizio ed è apparso sempre più combattivo. La lunga inattività si fa però sentire nell’undicesimo gioco, quando Nadal subisce il break e lo fa addirittura a zero, consegnando nelle mani del ceco il primo set sul 7-5. Nel secondo set avvio ancora una volta troppo morbido di Nadal, che fa i conti con un nuovo passaggio a vuoto e subisce il break in apertura. Subito dopo la leggenda maiorchina deve anche fronteggiare altre tre palle break da annullare, questa volta riuscendoci. Lehecka invece serve alla grande, trova giovamento dalla prima e piazza qualche ace qua e là, riuscendo dunque a far fruttare quell’avvio sprint e non concedendo mai più di due punti in risposta allo spagnolo. Si giunge al decimo game in cui Lehecka, in una bolgia che prova a far compiere il miracolo a Nadal, parte sotto da 0-15, ma rimonta con due ottimi punti in discesa a rete e chiude i giochi poco dopo la mezzanotte spezzando il sogno di Rafa.

Così Nadal a fine match, visibilmente emozionato: “Settimana molto emozionante, è stata una grande opportunità poter giocare una volta ancora qui. Una settimana indimenticabile, posso soltanto dire grazie a tutti, è stato un viaggio incredibile. Non posso che ringraziare tutti i tifosi”.