Masters 1000 Madrid 2024, Nadal al terzo turno: “Aspettavo un pomeriggio così da tanti mesi”

Rafael Nadal è sicuramente il personaggio del giorno al Masters 1000 di Madrid. Il mancino di Manacor, nel tripudio del campo intitolato a Manolo Santana, ha sconfitto Alex De Minaur per 7-6, 6-3 vendicando la sconfitta di pochi giorni fa a Barcellona ma soprattutto dando un segnale di crescita importante in quella che con ogni probabilità è la sua ultima cavalcata sull’amata terra rossa. Subito dopo il match, l’attuale numero 516 del ranking mondiale ha parlato ai microfoni di TVE: “Ho passato diversi mesi molto difficili, non a livello personale ma a livello professionale – spiega Nadal – alzandomi la mattina con la speranza di vivere ancora un pomeriggio come questo. Per questo devo dire grazie al pubblico che mi ha fatto sentire così oggi, c’è spazio per migliorare ancora ma se penso al percorso quest’oggi vuol dire moltissimo per me.”

“Sono passato da giocare un set competitivo la settimana scorsa a giocare per due ore oggi riuscendo anche a vincere su questo magnifico campo – prosegue lo spagnolo – So che potrebbero essere le ultime volte che provo sensazioni del genere, per questo dico che è stato un pomeriggio incredibile. Ci sono stati tanti giorni in cui continuare a lavorare sembrava non avere un senso, ma ho continuato a farlo.”