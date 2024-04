Masters 1000 Madrid 2024: immenso Rafa Nadal, “rivincita” su De Minaur e vola al terzo turno

Rafael Nadal si prende la sua personale rivincita contro Alex De Minaur, che lo aveva battuto pochi giorni fa al torneo 500 di Barcellona, e avanza al terzo turno del Masters 1000 di Madrid 2024, dove sfiderà Cachin. Una partita quasi eroica quella giocata davanti al pubblico amico della capitale spagnola, che non ha smesso un attimo di esaltare il fuoriclasse e recordman di vittorie da queste parti con 5 trionfi. Per il maiorchino, che non è ancora al meglio a livello fisico ma che al contempo è in grado di sopperire alle difficoltà aerobiche con la solita classe tennistica, arriva una vittoria di cuore in due set col punteggio di 7-6(6) 6-3 in un match giocato col tetto chiuso in virtù del maltempo.

Nel primo set il primo a cedere la battuta è proprio l’australiano, con Nadal che però non è in grado di confermare il break e si torna on serve. Poi è il maiorchino a farsi strappare il servizio subendo un brutto passaggio a vuoto, ma la sua reazione è encomiabile e arriva il controbreak che trascina poi tutto al tie-break, vinto eroicamente dallo spagnolo. L’australiano patisce il colpo e nel secondo set apre malissimo con un break subito in apertura, e così Rafa si trova avanti di un set e di un break. Nel sesto gioco Nadal si ritrova sotto 0-30, ma con quattro punti in fila esce dal pantano e si esalta. Nell’ottavo gioco l’ex numero uno al mondo si ritrova avanti 15-30 e dunque a due punti dal match, un’occasione troppo ghiotta per non sfruttarla. Il nuovo break vale dunque il set e il match dopo due ore e tre minuti di gioco. E il viaggio continua.