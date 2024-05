Masters 1000 Madrid 2024, Fritz cede in semifinale: “Tanti meriti di Rublev, ma ho trovato grande feeling sulla terra”

Taylor Fritz ha parlato al termine del suo match di semifinale al Masters 1000 di Madrid 2024, in cui lo statunitense ha ceduto in due set ad Andrey Rublev con il punteggio di 6-4, 6-3. Si chiude così una striscia molto positiva per Fritz sulla mai amata terra rossa, visto che dopo la finale di Monaco è arrivata una pesantissima finale nel secondo “1000” stagionale sul rosso. Le parole dello statunitense sono state riportate da Puntodebreak: “Andrey ha tanti meriti, per come ha servito e per come è riuscito a buttarmi fuori dal campo – spiega Fritz – Mi spiace non essere riuscito a giocare il mio miglior tennis, ma sicuramente è stata una settimana molto positiva. Lascio Madrid con un ottimo feeling e con la consapevolezza di poter fare molto bene nei prossimi tornei su terra, posso essere una mina vagante per chiunque in tabellone.”