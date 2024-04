Masters 1000 Madrid 2024, Cobolli si arrende in due set a Khachanov: il russo vince e trova Sinner

Si è concluso col punteggio 7-5 6-4 in favore del russo il match tra Cobolli e Khachanov, incontro valevole per il terzo turno del Masters 1000 di Madrid 2024. Il tennista romano si arrende in due set a un Khachanov che concede veramente poco su un campo più veloce del previsto. Decisivi i break subiti da Cobolli nell’undicesimo game del primo set e nel primo game del secondo set. Prova comunque più che positiva per l’italiano che non ha nulla da rimproverarsi, mentre per Khachanov agli ottavi ci sarà la testa di serie numero uno, il nostro Jannik Sinner, che vorrà vendicare il connazionale.

Il primo set tra il romano e il russo è un totale equilibrio: prima frazione basata sulle grandi prime di Cobolli e sui siluri di Khachanov che mette dei potenti ace per mantenere i suoi servizi. L’equilibrio dura fino all’undicesimo game dove, sul risultato parziale di 5-5, Cobolli perde improvvisamente le sue ottime prime e Khachanov ne approfitta siglando il break. Il set si chiude con Khachanov che mantiene il servizio con delle prime difficili da gestire per il romano. 7-5 il punteggio finale del primo set.

Il secondo set inizia da dove si era rimasti nel primo: Cobolli ha smarrito la lucidità nel servizio e Khachanov mette subito a segno il break. Dopodiché entrambi mantengono il servizio in due game a testa portandosi sul 3-2 per il russo, con Cobolli che lotta e si aggrappa a tutto il suo arsenale per rimanere in partita. Questo equilibrio ritrovato porta il secondo set sul 5-4 per Khachanov che viene costretto da Cobolli a servire per il match nonostante potesse chiudere con un break. Khachanov va al servizio e concede uno dei pochissimi errori del suo match tenendo viva la speranza per Cobolli: sul 40-40 va avanti il russo che spara una prima violentissima accolta da applausi. Prima che però è fuori di letteralmente di un millimetro, con Cobolli salvato dalla review e gli spettatori costretti a ritornare ai propri posti. Dura pochi secondi la speranza del giovane tennista romano, Khachanov non gli lascia scampo e chiude il match con il 6-4 finale.