Masters 1000 Madrid 2024, Auger-Aliassime in finale con tre partite: “Non ci potevo credere”

Prosegue l’incredibile cavalcata di Felix Auger-Aliassime al Masters 1000 di Madrid 2024. Il giocatore canadese ha infatti raggiunto la prima finale in carriera a livello “1000”, approfittando del ritiro di Jiri Lehecka dopo appena sei game del primo set. Auger-Aliassime arriva così in finale giocando appena tre partite, una situazione forse da record visti i numerosi ritiri di cui ha beneficiato: su tutti, quello di Jannik Sinner che ha dichiarato forfait il giorno prima del loro match di quarti di finale.

“Non so se sia mai successo a qualcuno prima d’ora, è pazzesco ed è una situazione strana per me – ha spiegato Auger-Aliassime a caldo subito dopo il ritiro di Lehecka – Quando ho visto che la sua schiena si era bloccata non potevo crederci, non pensavo che stesse accadendo davvero. Mi dispiace molto per lui”. A inizio partita il ceco ha accusato un dolore in seguito a un servizio, chiamato il fisioterapista per un medical time out di otto minuti fuori dal campo. Dopo tre punti Lehecka è finito a terra, ponendo di fatto fine alla contesa.