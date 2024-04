Masters 1000 Madrid 2024: Alcaraz soffre, ma piega Struff al tie-break del terzo set e vola ai quarti

Tantissima fatica ma missione compiuta per Carlos Alcaraz, che avanza ai quarti di finale del torneo Masters 1000 di Madrid 2024 grazie alla vittoria agli ottavi contro Jan-Lennard Struff. In quello che era il remake della “strana” finale dello scorso anno, il detentore del titolo e campione nelle ultime due edizioni si è imposto in tre set con il punteggio di 6-3 6-7(5) 7-6(4), in due ore e cinquanta minuti di gioco, e adesso sfiderà la testa di serie numero sette, il russo Andrey Rublev, che si è sbarazzato di Griekspoor nel primo pomeriggio.

Dopo aver avuto una palla break a disposizione nel secondo game, non sfruttandola, Alcaraz va in crisi col servizio nel terzo gioco e concede tre palle break al rivale, riuscendo però ad annullarle tutte. A quel punto diventerà decisivo il sesto game, in cui Alcaraz trova il break che gli consente di allungare e di prendersi il primo set per 6-3. Nel secondo set, il tedesco patisce subito il colpo e subisce immediatamente il break nel primo game, poi però ha la forza d’animo di reagire nel quarto gioco e di trovare il controbreak che riporta il set on serve. Entrambi concedono poco e nulla al rivale in risposta e l’epilogo è l’ovvio tie-break, che premia a sorpresa il finalista perdente della scorsa edizione, capace dunque di trascinare al terzo set l’incontro. Perentorio e chirurgico Alcaraz nel set decisivo, c’è il break nel quarto game che gli consente di accumulare un vantaggio che è costretto però a difendere, in un passaggio a vuoto al servizio, quando nel settimo gioco concede palla controbreak ma si salva. A quel punto lo spagnolo, numero 2 del tabellone e 3 al mondo serve per il match: va avanti 40-0 ma arrivano tre punti di fila per il tedesco, e così c’è un game fiume ai vantaggi in cui Struff non ha intenzione di mollare e trova l’incredibile controbreak che rimette tutto in discussione e porta a un nuovo tie-break. 3-0 pesante per Alcaraz che però gestisce nel peggiore dei modi e si fa recuperare, decisivi però i turni di battuta del tedesco che va in difficoltà e subisce il ko per 7-4.