Masters 1000 Madrid 2023: Alcaraz passeggia su uno spento Zverev

Alcaraz vince facile contro Zverev in due set, 6-1 6-2, nel match valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid 2023. Partita a senso unico sul Manolo Santana dove il tennista tedesco viene sommerso dalla superiorità atletica del padrone di casa perdendo subito il servizio nel primo set e molto velocemente anche nel secondo set cedendo il servizio nel quinto game. Troppi errori per il tedesco molto in difficoltà su entrambi i colpi, anche sul rovescio che raramente è così poco efficace. Buona partita di Alcaraz, che non fa altro che giocare il suo tennis, con i soliti recuperi da atleta straordinario, perdendo solo 8 punti al servizio in tutto il match. Brutta sconfitta per Zverev che ora sarà chiamato a difendere le due semifinali raggiunte l’anno scorso a Roma e al Roland Garros prima dell’infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori per il resto della scorsa stagione Avanza ai quarti di finale Alcaraz, che deve difendere il titolo vinto dello scorso anno, che domani giocherà contro il russo Khachanov.