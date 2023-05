Udinese-Napoli, report dall’infermeria: Politano in gruppo. Terapie per Mario Rui

Matteo Politano ci sarà nel match scudetto contro l’Udinese alla Dacia Arena. L’esterno, uscito malconcio nel ritorno del Maradona contro il Milan, ha forzato i tempi di recupero dal suo infortunio per esserci nel match contro l’Udinese. Buone notizie, dunque, per Spalletti che potrebbe puntare sull’ex Inter a partita in corso: Politano, infatti, ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato.

Per quanto riguarda, invece, l’altro infortunato ossia Mario Rui non ci sono grosse novità per l’ex Empoli. Il giocatore, infatti, ha effettuato terapie non palesandosi in campo. Il recupero dunque appare lontano con il portoghese che comunque potrebbe seguire i compagni ad Udine magari per festeggiare lo scudetto.