Nottata ricca in Nba, con ben dieci gare in programma ma con poche sorprese. Vincono tutte le big, a partire dai Boston Celtics, che hanno piegato 91-103 a domicilio i Miami Heat. Primo tempo favorevole ai campioni in carica, che poi subiscono la rimonta dei padroni di casa nel terzo quarto a riprendono il comando nelle operazioni nella frazione finale. Il top scorer è Jayson Tatum con 28 punti, seguito da Jrue Holiday a quota 25; l’unico oltre ai 20 punti in casa Heat è Andrew Wiggins con 23.

Rispondono subito in vetta alla Eastern Conference i Cleveland Cavaliers, che vincono 124-133 sul parquet dei Memphis Grizzlies e centrano la sedicesima vittoria consecutiva. Partita dominata dall’inizio alla fine, che dimostra tutto il valore della squadra allenata da Kenny Atkinson. Sono in sette in doppia cifra in casa Cavs, con Evan Mobley a guidare con la doppia doppia da 22 punti e 11 rimbalzi; non basta agli orsi un Ja Morant da 44 punti.

Nel big match di giornata a Ovest, i Denver Nuggets hanno avuto la meglio 131-126 sui Los Angeles Lakers, orfani però di Doncic e LeBron. Finale punto a punto in cui Knecht ha dato il +3 ai gialloviola a 1′ dalla sirena, ma i campioni Nba 2023 l’hanno ribaltata con Jokic e la tripla di Murray. Sono loro due anche i migliori realizzatori, rispettivamente con 28 e 26 punti, mentre a trascinare i losangelini è stato un Austin Reaves da 37 punti, 8 rimbalzi e 13 assist, insieme ai 32 punti Dalton Knecht. Approfittano del passo falso di Grizzlies e Lakers gli Houston Rockets, che li superano in classifica grazie alla perentoria vittoria 133-96 sui Dallas Mavericks. Gara senza storia, spiccano i 30 punti di Tari Eason e i 16+15 di Alperen Sengun.

Le altre gare della notte Nba

Vittoria importante a Est per gli Indiana Pacers, che passano 100-112 in casa dei Philadelphia 76ers e mettono un mattoncino sulla qualificazione ai playoff. Gara dai due volti, dominata dai Sixers nel primo tempo, ma nei secondi 24′ è arrivata la rimonta ospite sotto i colpi di Pascal Siakam (27 punti per lui alla fine). Secondo tempo decisivo anche per i Los Angeles Clippers, che escono vincenti 98-121 dal confronto con gli Atlanta Hawks grazie ad un parziale di 35-8 nel terzo quarto. I due violini dei Clippers, James Harden e Kawhi Leonard, guidano con 25 punti ciascuno.

Prosegue il periodo positivo dei Minnesota Timberwolves, che ottengono la settima vittoria consecutiva battendo 118-111 gli Orlando Magic. 28 punti per Anthony Edwards, mentre agli ospiti non basta una prestazione monstre di Paolo Banchero da 43 punti e 10 rimbalzi. Con questo successo i lupi consolidano la settima piazza, in piena lotta per un posto ai playoff. Chi sta cercando disperatamente di rientrare in lotta quanto meno per i play-in sono i Phoenix Suns, ora distanti una gara e mezza da Dallas decima. La franchigia dell’Arizona ha superato 122-106 i Sacramento Kings, al termine di una partita comandata per 48′. Kevin Durant e Devin Booker top scorer con 22 punti, ai quali il prodotto di Kentucky aggiunge anche 13 assist. Ai Kings non bastano i 23 punti di DeMar DeRozan e la tripla doppia da 12 punti, 11 rimbalzi e 12 assist di Domantas Sabonis.

I risultati della notte Nba

Miami Heat – Boston Celtics 91-103

Philadelphia 76ers – Indiana Pacers 100-112

Atlanta Hawks – Los Angeles Clippers 98-121

Houston Rockets – Dallas Mavericks 133-96

Memphis Grizzlies – Cleveland Cavaliers 124-133

Minnesota Timberwolves – Orlando Magic 118-111

San Antonio Spurs – Charlotte Hornets 134-145

Denver Nuggets – Los Angeles Lakers 131-126

Utah Jazz – Toronto Raptors 118-126

Phoenix Suns – Sacramento Kings 122-106

La classifica aggiornata delle due conference Nba

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 56-10 Boston Celtics 47-18 New York Knicks 42-23 Milwaukee Bucks 37-28 Indiana Pacers 37-28 Detroit Pistons 37-30 Atlanta Hawks 32-35 Orlando Magic 31-37 Miami Heat 29-37 Chicago Bulls 28-38 Toronto Raptors 24-43 Brooklyn Nets 22-44 Philadelphia 76ers 22-44 Charlotte Hornets 17-49 Washington Wizards 14-51

-WESTERN CONFERENCE