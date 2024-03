Masters 1000 Indian Wells, Alcaraz: “Dopo Wimbledon mesi difficili, in questo torneo mi sono ritrovato”

“Difendere un titolo non è mai facile, specialmente se parliamo di un Masters 1000. Sono molto felice di avercela fatta in un posto speciale per me, esprimendo un ottimo tennis per tutto il torneo“. Così Carlos Alcaraz in conferenza stampa dopo la vittoria del titolo di Indian Wells per il secondo anno consecutivo.

Lo spagnolo, nella parole riportate da Puntodebreak, ha poi aggiunto: “Ho trascorso dei mesi molto difficili in cui ho faticato a ritrovare me stesso. In campo non mi divertivo e ho avuto sia problemi fisici che nella mia testa. Non c’entra niente che sia il primo titolo dopo Wimbledon, il numero di tornei vinti non m’interessi. Ciò che conta è godermi ogni momento in campo. Sono felice perché ho imparato che se credi in te stesso, lavori durante e sei circondato da un ottimo team, puoi superare qualsiasi problema. In questo torneo mi sono ritrovato“.

Lo spagnolo ha infine ripercorso le difficoltà post-Wimbledon: “La tournée nordamericana mi è piaciuta, ma non riuscivo più a trovare il mio gioco né il mio stile. Le persone a me vicino mi hanno spiegato cosa non andava in me, mi dicevano che non sorridevo più tanto in campo. Sono stati momenti non facili, avevo difficoltà a godermi il tennis“.