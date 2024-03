Masters 1000 Indian Wells 2024, Shelton: “Non vedo l’ora di affrontare Sinner, vivo per queste partite”

Grande attesa per il match degli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2024 tra Jannik Sinner e Ben Shelton. Non sta nella pelle neppure l’americano, che in conferenza stampa dopo la vittoria contro Cerundolo ha ammesso: “Vivo per partite come questa. Sarà una battaglia dal punto di vista fisico e ci sarà una cornice di pubblico incredibile. So di dover essere aggressivo perché lo sarà anche Jannik: non vedo l’ora di scendere in campo“. Il match è in programma per la giornata di martedì 12 marzo e, con ogni probabilità, sarà il piatto forte della sessione serale in California.