Masters 1000 Indian Wells 2024, è back to back per Carlos Alcaraz: ancora sconfitto in finale Medvedev

Back to back per Carlos Alcaraz a Indian Wells. Medvedev lotta un po’ di più nel primo set rispetto alla finale dello scorso anno, ma anche in quest’occasione a trionfare nel ‘Desert Paradise’ è il fenomeno spagnolo, che si impone con lo score di 7-6(5) 6-1. Quinto successo in un Masters 1000 per il classe ’03, che in passato aveva conquistato, oltre al torneo californiano, il Miami Open nel 2022 e due volte l’evento di casa a Madrid negli ultimi due anni. Per Medvedev continua il digiuno che si prolunga ormai dagli Internazionali d’Italia dello scorso maggio. Il russo ha infatti perso le ultime cinque finali disputate: a New York contro Djokovic, a Pechino, Vienna e Melbourne con Sinner e ora la sconfitta a Indian Wells per mano di Alcaraz.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

LA PARTITA – Inizio stentato da parte di Alcaraz, molto falloso nei primi punti del match. Medvedev, invece, pare da subito abbastanza centrato, trova il break nel secondo game e si trova avanti 3-0. Il livello da parte dello spagnolo cresce con il passare dei minuti, prova a variare molto e spesso con la palla corta invita a rete Medvedev, con una serie di passanti che fanno entrare nel match anche il pubblico californiano. Il break viene recuperato e il punteggio è di nuovo in parità sul 3-3. Da questo momento il set segue i turni di servizio, con lo spagnolo che non sfrutta qualche chance nel nono game. Si arriva al tie-break, Alcaraz trova subito il minibreak e riesce a gestre il piccolo margine di vantaggio fino al 7-6(5) finale.

Un po’ come successo in Australia contro Sinner, il gameplan molto aggressivo da parte di Medvedev inizia a perdere efficacia con il dilungarsi del match. Il russo nel game d’apertura del secondo set non sfrutta un vantaggio di 0-30 e da quel momento sostanzialmente si apre un monologo di Alcaraz. Ottiene il primo break per andare sul 2-0 e poi sul 3-0, nel quarto gioco va 0-30 e Medvedev si salva, vincendo il primo gioco del parziale. Solo questione di minuti, perché il doppio break arriva a zero sul 4-1, il russo ormai anche mentalmente è fuori dalla partita e cede per 6-1