Masters 1000 Cincinnati: Sinner diesel, rivincita su Rublev e semifinale

Jannik Sinner accede alle semifinali del Masters 1000 di Cincinnati 2024. Il numero 1 del mondo si prende la rivincita dei quarti del 1000 di Montreal su Andrey Rublev e batte il russo in rimonta in una partita sicuramente non spettacolare, anche a causa del caldo e del forte vento. 4-6 7-5 6-4 il punteggio a favore dell’altoatesino che, dopo un bruttissimo primo set, ritrova pian piano i suoi colpi e domina, sotto il profilo del gioco, i due set successivi. Vittoria molto importante per Sinner, sia in chiave morale sia in ottica classifica Atp, dove il margine su Djokovic e Alcaraz aumenta a 1700 e 1600 punti. Quarta semifinale 1000 dell’anno per l’azzurro, che torna nei migliori quattro di un 1000 da Montecarlo. Continua la stagione memorabile di Sinner, che ha raggiunto i quarti di finale in ogni torneo affrontato.

TABELLONE AGGIORNATO

LA PARTITA

Primo set che è probabilmente uno dei peggiori del 2024 di Sinner. Break subito in apertura e recuperato all’ultimo sul 5-3 con qualche regalo di un discreto Rublev. Tantissimi errori (14), soprattutto con il dritto (9), e un pesante doppio fallo che regala il primo set al russo con il punteggio di 6-4 in 41 minuti. Non un grande tennis espresso da Rublev, che ha approfittato delle difficoltà di Sinner nel trovare la pallina, tra un forte vento e il grande caldo, per prendersi il primo parziale. Più che meriti del russo ci sono tanti demeriti dell’azzurro, che nei pochi scambi ha dimostrato di essere di un livello superiore rispetto all’avversario.

In avvio di secondo set Rublev consegna il break a Sinner, ma l’azzurro gli restituisce il favore nel game successivo per l’1-1 iniziale. L’azzurro sale di colpi e si guadagna due palle break nel quinto e nel settimo gioco, ma Rublev è bravissimo a salvarsi in entrambi i casi con il servizio. Si gioca solo sui turni di battuta del russo. Sinner non concede nulla in battuta, mentre il tennista di Mosca offre palle break in tutti i game. Alla decima occasione del set l’altoatesino sale 6-5 e non trema nel game decisivo chiudendo il set 7-5 in un’ora e un minuto.

Disastro di Rublev nel primo game del terzo set. Il russo si trova sopra 40-30 ma, con uno schiaffo e una volée sbagliata, concede una pesante palla break. Sinner è bravo a fiutare l’occasione e si porta avanti 2-0 confermando il break nel gioco successivo. Dopo uno scambio di break, l’azzurro va sopra di due break sul 5-1. Rublev risale fino al 5-4 e lascia una sola occasione a Sinner per chiudere i conti. L’altoatesino non trema e chiude 6-4 in 45 minuti