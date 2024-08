Masters 1000 Cincinnati, Sinner a caldo dopo il trionfo: “Una settimana di alti e bassi, sono felice”

“È stata una settimana difficile a livello mentale, sono contento di questa vittoria. Mentalmente è stata dura. Abbiamo lottato, entrambi eravano stanchi dopo le semifinali di ieri, ma sono riuscito a impormi nei momenti importanti della sfida”. Così Jannik Sinner a caldo dopo il trionfo nel Masters 1000 di Cincinnati in finale su Frances Tiafoe. Una settimana complicata per l’azzurro: “Ho avuto diversi alti e bassi, in ogni partita ho avuto dei problemi, quindo sono felice di averli superati. Spero di recuperare ed essere pronto per lo US Open. Sono contento della posizione in cui mi trovo e spero di mostrare un buon tennis anche a New York”.

Jannik è poi tornato al microfono durante la premiazione: “Voglio ringraziare il mio team per essermi sempre rimasto vicino, anche nei momenti difficili. Sono felice di vincere questo torneo anche per le persone che sono vicine a me. Poi il supporto del pubblico è stato fantastico, specialmente in questa che era anche la settimana del mio compleanno”