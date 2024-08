Masters 1000 Cincinnati: Cobolli lotta, ma Hurkacz passa al terzo set

Flavio Cobolli ci prova, ma esce di scena agli ottavi di finale nel Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista romano cade al terzo set contro la testa di serie numero 5 Hubert Hurkacz. 6-3 3-6 6-1 il punteggio a favore del polacco che, dopo un secondo set decisamente sottotono, ritorna al solito grande rendimento al servizio e approfitta di un Cobolli sfiduciato per dominare il terzo parziale. L’azzurro manca l’ingresso in top 30 e resta al 31° posto della classifica Atp live. Sedicesimo quarto di finale in un 1000 in carriera per Hurkacz, e terzo stagionale (Roma, Montreal), che ha giocato, dal ritiro con Fils a Wimbledon, la quinta partita consecutiva al terzo set (4V, 1P). Sicuramente ottime sensazioni dal punto di vista fisico per il polacco, che ai quarti affronterà il vincente della sfida tra Jiri Lehecka e Frances Tiafoe.

TABELLONE AGGIORNATO

LA PARTITA

Primo set molto rapido e con poco tennis giocato. Si seguono i servizi e il primo passaggio a vuoto di Cobolli è subito decisivo. Qualche sbavatura in manovra e Hurkacz, al secondo tentativo, 5-2 confermando il break a zero. Qualche occasione per l’azzurro nell’ultimo game, ma ancora troppe imperfezioni con i colpi da fondo per un primo set che va in archivio con il punteggio di 6-3 in 31 minuti.

In avvio di secondo set Cobolli annulla tre palle break e la partita inizia a girare. Hurkacz prima risale da 15-30 nel secondo game e poi concede le prime palle break nel quarto gioco. Il tennista romano è freddo e alla prima occasione sale 3-1 e servizio. Il polacco si lamenta con l’arbitro dell’umidità del campo e il match viene interrotto sul 3-1 15-0. Dopo quindici minuti di interruzione, con qualche goccia di pioggia caduta, si riparte e Cobolli è bravo a confermare il break per il 4-1. Molto lento negli spostamenti Hurkacz, che si fa portare al terzo set con secondo parziale che si chiude con il punteggio di 6-3 in 48 minuti.

Come nel secondo set anche nel terzo parziale Cobolli concede tre palle break a Hurkacz. Questa volta il polacco non sbaglia e, al terzo tentativo, sale 2-0. Hurkacz conferma il break per il 3-0 iniziale. Tornano ad arrivare gli ace dall’altra parte della rete e Cobolli si disunisce subendo il secondo break del set. Hurkacz non sbaglia e chiude il terzo set 6-1 in 29 minuti.