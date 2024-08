Masters 1000 Cincinnati 2024: Zverev e Rune ok ai quarti, Hurkacz si ritira contro Tiafoe

Sarà Alexander Zverev l’avversario di Jannik Sinner nelle semifinali del Masters 1000 di Cincinnati 2024. Il tedesco, infatti, ha battuto in rimonta in un incontro molto equilibrato il padrone di casa Ben Shelton, con il risultato di 3-6 7-6(3) 7-5. Primo set molto rapido, in cui lo statunitense trova il break decisivo nell’ottavo game, dopo averne annullato uno nel game precedente. Poi il numero 4 al mondo sale di colpi sia alla battuta che in risposta, e il match si prolunga al tiebreak senza che nessuno dei due riesca a rubare il servizio all’avversario, nonostante due palle break annullate da Shelton nel secondo gioco. I mini break, però, arrivano proprio al tiebreak, dove i due tennisti faticano a tenere i rispettivi turni di battuta, ma alla fine, al terzo set point, Zverev riesce a portare la sfida sull’1-1. Il terzo set si apre con una palla break per Zverev, che ne colleziona altre tre nel settimo game, prima di riuscire a strappare il servizio a Shelton nell’undicesimo gioco. Lo statunitense si procura due palle break nel quarto game e una nel dodicesimo, ma non bastano.

TABELLONE MASTERS 1000 CINCINNATI 2024

Vittoria anche per Holger Rune, che in 77 minuti si libera di Jack Draper per 6-4 6-2: primo set di fatto senza storia, con l’inglese che non riesce mai a impensierire il norvegese, a cui basta il break nel quinto game. Rune trova anche il break in apertura di secondo set, per poi replicare nel settimo game, dopo aver annullato tre palle per il controbreak nel gioco precedente. Passa in semifinale, infine, anche Frances Tiafoe, che ha la meglio su Hubert Hurkacz, che dopo il 6-3 subito nel primo set, si ritira all’alba del secondo.