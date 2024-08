Masters 1000 Cincinnati 2024, Sinner: “Soddisfatto del mio livello”

Jannik Sinner ha commentato a caldo il successo all’esordio nel Masters 1000 di Cincinnati 2024 contro lo statunitense Michelsen: “È stata una partita difficile, lui ha giocato e servito molto bene. Io ho provato a stare lì, soprattutto mentalmente. Ovviamente non era semplice. Per me era la prima partita su questo campo ma posso essere soddisfatto del mio livello; adesso poi vediamo cosa riesco a fare nel prossimo turno. Sono contento di giocare minimo una partita prima degli US Open, per me è un ottima preparazione. Poi vediamo quello che riuscirò a fare lì“.

CRONACA

HIGHLIGHTS

Intervenuto in conferenza stampa, Sinner ha poi aggiunto: “Fisicamente ancora non sono al 100%, ma sto cercando di abituarmi a queste condizioni. Contro Michelsen è stata dura perché lui aveva già disputato tre match qui mentre per me era il primo. In questo torneo ho sempre fatto fatica anche negli anni passati, ma cerco sempre di mantenere un atteggiamento mentale positivo e questo oggi mi ha senz’altro aiutato a vincere. L’obiettivo è quello di giocare il maggior numero possibile di partite in vista degli US Open“.