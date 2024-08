Masters 1000 Cincinnati 2024: follia arbitrale nel match tra Fritz e Nakashima

“E’ la cosa più assurda che io abbia mai visto”. Queste le parole di Taylor Fritz al Masters 1000 di Cincinnati 2024. Lo statunitense, eliminato al terzo set contro il connazionale Brandon Nakashima, è stato vittima di un grave errore arbitrale durante il suo match del primo turno, il quale lo ha probabilmente condizionato a livello nervoso ed emotivo per la restante parte di gara.

Siamo sul punteggio di 30-30 all’interno di un game e i due tennisti si scambiano dei buoni colpi, alcuni piuttosto lunghi. A un certo punto Nakashima forza una risposta, la quale va lunga ed esce quanto basta. Fritz esita battezzandola fuori ma poi la rimanda dall’altro lato dopo qualche secondo aspettando la decisione del giudice di sedia. Decisione che non arriva prima di altri 6/7 botta e risposta, quando il giudice interrompe la contesa chiedendo supporto al team che lavora dietro al computer automatico.

“Voglio dire, mi sono fermato, penso si sia visto. Non dirmi che devo fermarmi per far controllare il punto quando abbiamo il sistema elettronico per le linee a controllare”, dice ridendo in maniera sarcastica Fritz. Il giudice di sedia si giustifica dicendo che è quello il regolamento e che avrebbe dovuto fermarsi per farlo controllare ma Fritz replica: “Se io mio fermo e la palla è fuori chiami il punto, tutto qui. Sei il giudice, hai visto la palla fuori, era di almeno un piede fuori”.

A quel punto il conciliabolo finisce e il giudice di sedia, rimasto sulle sue decisioni, annuncia al microfono che il punto verrà rigiocato “a causa di un errore tecnico” scatenando l’ira e i fischi del pubblico presente. Sui social impazzano i commenti in merito alle immagini e spicca quello di Daniil Medvedev: “Decisione ridicola…la palla è fuori, il punto è finito, punto a Fritz. Come è possibile che non sia stato questo l’esito?”. Di seguito le immagini dell’accaduto.