Un’altra domenica da ricordare per il tennis italiano, che dopo Flavio Cobolli a Bucarest festeggia anche Luciano Darderi a Marrakech. Come avvenuto in Romania, anche sulla terra rossa del Marocco arriva una vittoria ai danni della prima testa di serie del tabellone, in questo caso l’olandese Tallon Griekspoor. Finisce 7-6(3) 7-6(3) in favore dell’azzurro, che si assicura il secondo titolo della sua carriera in un periodo ricco di soddisfazioni, dato che la scorsa settimana si era spinto fino alla finale nel ricco Challenger di Napoli, perdendo dal ceco Kopriva. Il trofeo resta in Italia, dato che lo scorso anno si era imposto Matteo Berrettini.

IL NUOVO RANKING E IL MONTEPREMI

Quello vinto a Marrakech è il secondo titolo in carriera, dopo il trionfo dello scorso anno a Cordoba. Anche per l’azzurro di origini argentine si tratta di un ritorno alla vittoria molto importante, dopo mesi complicati. Segnali incoraggianti erano arrivati già dal torneo di Napoli, ma la festa in Marocco, dopo che in semifinale aveva già superato un altro ostacolo importante come Roberto Carballes Baena, ha tutt’altro sapore. Darderi, che a fine estate ha toccato il suo best ranking in 32esima posizione, risale ora ben nove posizioni portandosi in 48esima posizione, e tornando quindi in top-50. Come per Cobolli, trattandosi anche in questo caso di un 250, Darderi si porta a casa un montepremi totali di 90.675 euro.

MONTEPREMI ATP MARRAKECH

PRIMO TURNO – € 6.390

SECONDO TURNO – € 10.460

QUARTI DI FINALE – € 18.015

SEMIFINALE – € 31.090

FINALISTA – € 52.890

VINCITORE – € 90.675

PUNTI PER IL RANKING ATP MARRAKECH

PRIMO TURNO – 1 punto

SECONDO TURNO – 25 punti

QUARTI DI FINALE – 50 punti

SEMIFINALI – 100 punti

FINALISTA – 165 punti

VINCITORE – 250 punti