Lorenzo Musetti presto papà: Veronica Confalonieri è incinta

Lorenzo Musetti diventerà presto papà. Il tennista azzurro, 21 anni, attualmente impegnato in Coppa Davis a Bologna, ha ufficializzato ai suoi compagni quanto era già noto da qualche settimana nell’ambiente sportivo: la sua compagna Veronica Confalonieri è incinta e darà alla luce il bambino (di cui non si conosce ancora il sesso) in primavera. La coppia, dunque, è pronta a conoscere la gioia di diventare genitori. Auguri a Lorenzo e Veronica da tutta la redazione di Sportface.