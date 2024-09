L’Italia vuole avvicinare la qualificazione alle Finals: il prossimo avversario a Bologna è il Belgio

È iniziato nel migliore dei modi il cammino dell’Italia nella fase a gironi di Coppa Davis 2024. All’Unipol Arena di Bologna, gli azzurri di Filippo Volandri hanno infatti cominciato la difesa del titolo sconfiggendo il Brasile. Poco importa che Arnaldi abbia impiegato 3h40′ per battere Monteiro e che Bolelli/Vavassori siano stati sconfitti nel doppio. Ciò che conta è che l’Italia ha conquistato il primo confronto e una vittoria contro il Belgio vorrebbe dire qualificazione ipotecata. Sarà proprio il Belgio di Steve Darcis il prossimo avversario degli azzurri, che torneranno in campo davanti ai propri tifosi – sempre da favoriti – e andranno a caccia di un altro successo.

Nell’ultimo – e finora unico – confronto nella competizione tra le due compagini, in campo c’era proprio Darcis, che nel 2017 guidò (insieme a Goffin) i suoi alla vittoria in quel di Charleroi a livello di quarti di finale. Stavolta i ruoli si sono invertiti perché a scendere in campo con i favori del pronostico sarà l’Italia, nonostante l’assenza di Sinner e Musetti.

In singolare l’unica certezza è Matteo Berrettini, che partirà nettamente favorito contro il numero due avversario – a prescindere da chi sarà tra Collignon e Blockx. Più equilibrato l’altro singolare, in cui Zizou Bergs – reduce dalla bella vittoria ai danni di Griekspoor – potrà dare del filo da torcere a uno tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Fondamentale per l’Italia sarà archiviare la pratica dopo i due singolari dato che il doppio è il piatto forte del Belgio, che può schierare una coppia affiatata come Gille/Vliegen. Vincitori del Masters 1000 di Montecarlo quest’anno e in corsa per le Finals, pochi giorni fa hanno battuto in rimonta Koolhof/van de Zandschulp e possono pensare di impensierire Bolelli/Vavassori.

In virtù della vittoria dell’Olanda ai danni del Brasile, per festeggiare la qualificazione bisognerà comunque attendere la terza e ultima giornata. Non si può negare, però, che battere il Belgio permetterebbe all’Italia di fare un importante passo verso Malaga. Dopo Maceio c’è un’altra sconfitta da vendicare e gli azzurri sperano di farlo a Bologna: appuntamento alle ore 15:00.