La 41ª edizione del Lemon Bowl Work 365 Sporfie ha preso ufficialmente il via. Sui campi di Foro Italico (sede principale), Salaria Sport Village, Panda Sporting Club e Tennis Club Le Molette si sono disputate le prime sfide delle qualificazioni del prestigioso torneo nazionale a partecipazione straniera. Confermati i tornei maschili e femminile delle categorie under 10, 12 e 14, con i ragazzi che già da oggi hanno avuto l’occasione di sfidarsi sui campi che abitualmente ospitano i match dei migliori giocatori al mondo in occasione degli Internazionali BNL d’Italia. Le novità però vanno ben oltre il campo, sul sito è stata infatti inaugurata la sezione “Lemon Bowl Live”. Si tratta di un match center che consente ad atleti e appassionati di tenere sotto controllo l’andamento dei match in tutti i quattro circoli del torneo. Confermata anche la diretta streaming degli incontri, con un palinsesto sempre più ampio che permetterà di non perdersi un istante della rassegna. Tutto questo è possibile anche grazie al fondamentale sostegno di Work 365 e Sporfie, title sponsor della manifestazione.

Nitu e Romani tra i tanti ritorni – Come accade annualmente, sono tantissimi i ragazzi che con piacere sono tornati sui campi del Lemon Bowl. Tra questi c’è anche Alessandro Romani, campione in carica dell’under 10. Il ragazzo del Tennis Club Parioli ha superato Davide De Lisa per 6-1 6-1 nel primo match delle qualificazioni del torneo under 12, dove gioca da primo anno, essendo nato nel 2014. Stesso anno di nascita per Maria Victoria Nitu, che a sua volta proverà a dare la caccia al tabellone principale dell’under 12. All’esordio la talentuosa ragazza ha superato la sarda Mia Lilliu per 6-4 6-3: “Giocare al Foro Italico? All’inizio è stato strano, come se oggi fossi io la professionista. Mi sono divertita ed è stato molto bello. Questa è la terza volta che gioco il Lemon Bowl e sono contenta come la prima volta. Tra l’altro proprio al Lemon ho giocato il primo match della mia vita; adesso fare partite e tornei è diventato più normale. Quest’anno vorrei provare a raggiungere il main draw, ma so che le altre ragazze sono brave e non sarà facile”.