Laver Cup 2024, Alcaraz: “Cercherò di giocare il più possibile fino alle ATP Finals”

Mancano poche ore al via della Laver Cup 2024, in cui il Team Europe e il Team World si affronteranno in una serie di match. I rappresentanti del continente europeo sono Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas e Grigor Dimitrov, con Bjorn Borg come guida. Le prime dichiarazioni arrivano propri dall’ex tennista: “Gli ultimi due anni sono stati una grande delusione, ma quest’anno… Guardate questa squadra. Non penso che perderemo quest’anno. Sono felice di vedere questi ragazzi. Alcuni hanno già giocato più volte alla Laver Cup. C’è sempre una bella atmosfera ed essere qui con tutti loro sarà fantastico. Ci sarà, come sempre, buon tennis. Il Team World è una squadra tosta, giocano molto bene e hanno giocato molto bene agli US Open, ma penso che abbiamo buone possibilità”.

La parola passa ad Alcaraz: “È un privilegio essere circondato da Bjorn, McEnroe o Rod Laver, leggende del nostro sport che hanno guidato il tennis. Cercherò di imparare da loro da vicino. La Laver Cup è un bel torneo a cui cercherò di godermi il più possibile. Io e i miei colleghi di solito litighiamo durante l’anno. Adesso in questo torneo ci incoraggeremo a vicenda. Non sono abituato a giocare così tanto indoor, quindi è sempre bello accumulare partite sui campi indoor per prepararsi e provare a giocare meglio. Questo non è un torneo ATP ufficiale, ma cercherò di giocare come se lo fosse il mio miglior tennis e vedere qual è il mio livello contro un giocatore che è al top della forma. Fino all’arrivo delle ATP Finals, a fine anno, cercherò di giocare quante più partite possibile. Sono al chiuso, quindi cercherò di migliorare in ogni torneo e in ogni partita. Qui cercherò di essere il miglior compagno di squadra e il miglior giocatore per la mia squadra”. Infine: “Quando ho giocato contro Rafa per la prima volta, c’erano momenti in cui è stato come un incubo. Giocare contro Rafa è sempre difficile. È sempre stato un privilegio condividere il campo, sia giocando con lui che contro di lui. Quindi ogni volta che lo affronto, cerco di essere un giocatore abbastanza bravo da batterlo. Tutti noi che giochiamo contro Rafa pensiamo che sia un privilegio, o almeno lo penso io”.

“Non mi considero affatto un leader perché non credo che questa squadra abbia bisogno di qualcosa del genere“. Dichiara Zverev: “In questa squadra abbiamo solo campioni […]. Penso che dovremmo divertirci ad avere il meglio nella nostra squadra. Normalmente ci vediamo nelle fasi avanzate dei tornei e vogliamo batterci a vicenda, vogliamo fare tutto il possibile per vincere, e ora siamo qui come squadra con un unico obiettivo: vincere la Laver Cup“. Poi è il turno di Medvedev: “È facile perché molti di questi ragazzi non vogliono vincere in classifica o nelle partite che giochiamo uno contro l’altro. Questa è l’unica settimana in cui sei molto rilassato, vuoi solo che vincano. Carlos, spero solo che giochi come contro di me e che stiamo tutti bene”. “È la terza volta che lo faccio. Dobbiamo cercare di continuare così. Ho avuto un buon record nella Laver Cup, adoro giocare per i miei capitani e compagni di squadra e non vedo l’ora che arrivi domani. Spero di passare una buona giornata e di portare rapidamente l’Europa avanti”, queste le parole di Ruud,

Dimitrov commenta: “Ogni volta che mi trovo in un ambiente di squadra, penso di diventare ancora più felice. Quindi è un privilegio essere qui in questa fase della mia carriera e poter contribuire alla squadra sarà il mio obiettivo finale. Ho giocato un buon tennis. Anch’io vado giorno per giorno, ma sento che posso ancora migliorare un po’. Spero che sarà così questo fine settimana”. Infine Tsitsipas: “Mi sento molto privilegiato ad essere guidato dai capitani più belli che avrei mai potuto chiedere. Mi mancheranno Bjorn e Thomas Enqvist. Sono il gioiello della squadra, ci tengono uniti e si assicurano che tutto fili liscio. Abbiamo dei bei ricordi insieme e spero che potremo lasciare Berlino con dei ricordi ancora migliori”.