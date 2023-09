Laver Cup 2023, Tiafoe: “Adoro questa competizione. Credo sia possibile competere e allo stesso tempo regalare spettacolo ai tifosi”

“Mi vedo giocare ad alto livello, penso che questa settimana sto mostrando il miglior tennis degli ultimi mesi. Adoro questa competizione, l’atmosfera che viviamo nella squadra è fantastica e questo significa che posso mostrare la mia migliore versione”. Così Frances Tiafoe giudica le sue prestazioni in Laver Cup, con Team World ad un passo dalla vittoria per il secondo anno consecutivo. “Quando mi diverto miglioro molto le mie prestazioni in campo e questo evento è un punto fermo nel mio calendario ogni anno. È un’esperienza incredibile e merita di essere giocata dai migliori tennisti del mondo, perché credo che grazie a questo torneo possiamo far crescere molto il tennis”, ha detto lo statunitense, che potrebbe regalare il successo al Team World con la prima partita questa domenica, in doppio con Shelton.

“Non credo che sia incompatibile scendere in campo con la massima ambizione e competere duramente, con il fatto di potersi divertire, coinvolgere i tifosi e dare un po’ di spettacolo. Sorridere in campo mi dà una carica un’energia speciale e penso che dovrei usare lo spirito competitivo che ho in questa competizione, nel resto degli eventi di questa stagione”, ha detto Tiafoe. “Prima di ogni partita esco con un piano di gioco, ma mi concedo sempre spazio per improvvisare e fare giocate più istintive. A volte è bello avere un po’ di creatività e improvvisazione. Penso di avere una personalità perfetta per gli eventi di squadra e so di poter contribuire con molte cose perché sono uno dei migliori al mondo e ho già esperienza”, ha concluso.