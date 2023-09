Laver Cup 2023, rinuncia anche Tsitsipas: al suo posto a Vancouver ci sarà Fils

La Laver Cup perde un altro pezzo da novanta. In un’edizione priva delle grandi stelle del tennis, la manifestazione che quest’anno fa tappa a Vancouver non avrà colui che sarebbe stato il numero uno seguendo la classifica. Stefanos Tsitsipas ha infatti deciso di rinunciare in seguito ad un difficile week-end di Coppa Davis in cui la Grecia ha perso dalla Slovacchia e lui è uscito sconfitto da Alex Molcan davanti al pubblico di casa. A sostituirlo ci sarà il giovane francese Arthur Fils.