La Juventus deve rinforzarsi visti i numerosi infortuni occorsi. Spunta una clamorosa ipotesi di mercato che vede protagonista un big francese

La Juve è al lavoro per rinforzare la rosa nell’ormai prossimo mercato di gennaio. La squadra di Thiago Motta sin qui non ha impressionato per rendimento, soprattutto in Serie A: nonostante i bianconeri siano ancora imbattuti in campionato, i 10 pareggi maturati nelle 16 partite giocate dalla Vecchia Signora sono davvero troppi per una squadra che deve ambire al massimo risultato. Il cambio dell’ossatura della squadra nel mercato estivo sicuramente può aver inciso sulle performance altalenanti dei bianconeri, ma ciò che ha avuto un impatto importante è l’enorme mole di infortuni di questa prima parte di stagione.

Per questo motivo, il d.s. Cristiano Giuntoli sta valutando le possibili occasioni che possano essere compatibili sia con le necessità tecniche di rinvigorimento della rosa, sia con gli obblighi di Fair Play Finanziario non bypassabili. Nelle ultime ore starebbe prendendo quota per i bianconeri il nome di un big di caratura europea, attualmente in rotta di collisione con il proprio club: ecco di chi si tratta.

Mercato Juve, occasione Kolo Muani: Giuntoli spinge per il prestito

La Juventus deve rinforzare sia il reparto difensivo che quello offensivo. Gli infortuni a lungo termine di Bremer e Cabal, e l’indisponibilità prolungata di Milik, a cui si è aggiunta quella dell’americano Weah, obbligano la dirigenza bianconera e il d.s. Giuntoli a ritornare sul mercato in cerca di valide alternative. Secondo quanto riportato da SportMediaset, la Signora starebbe provando a regalarsi il talento francese del PSG, Randal Kolo Muani.

L’attaccante vice Campione del Mondo con la Francia nel 2022 non riesce a trovare spazio nelle rotazioni del tecnico Luis Enrique, che gli preferisce spesso nel ruolo di numero nove il portoghese Gonzalo Ramos, e pare che lo spagnolo gli abbia intimato di cercarsi una nuova sistemazione già a partire da gennaio. La Juventus è vigile sul giocatore, e vorrebbe convincere i parigini ad accettare la formula del prestito.

A queste condizioni, le possibilità dei bianconeri non sono altissime, poiché il PSG ha comprato un anno e mezzo fa Kolo Muani dall’Eintracht Francoforte pagandolo circa 90 milioni, e già oggi lo vede svalutato a 40 milioni. Inoltre, c’è da considerare un altro scoglio, quello relativo all’ingaggio: attualmente l’attaccante percepisce 7 milioni di euro netti a stagione. Per questo motivo, si continua a monitorare parallelamente la possibilità di arrivare a Zirkzee, che piace particolarmente a Thiago Motta, suo ex allenatore al Bologna.