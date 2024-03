Jannik Sinner si cimenta nel wheelchair tennis a Miami: in campo con il campione Alfie Hewett (VIDEO)

Jannik Sinner si cimenta nel wheelchair tennis e lo fa con una leggenda della disciplina. A Miami, dove nel pomeriggio sfiderà Christopher O’Connell negli ottavi del secondo Masters 1000 stagionale, l’altoatesino, anche lui seduto in carrozzina, ha incontrato per qualche scambio Alfie Hewett, ex numero 1 in singolare nel wheelchair tennis. Il classe 1997 ha vinto otto titoli Slam in singolare e ben 19 in doppio. Medaglia d’argento alla Paralimpiadi di Tokyo 2020, è stato nominato Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico nel 2023. Sinner, come fatto da altri suoi colleghi in passato (come Djokovic), ha voluto provare a scambiare qualche palla con Hewitt per capire la difficoltà e la fatica di giocare a tennis da seduti.