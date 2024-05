Jannik Sinner salta gli Internazionali d’Italia: la situazione di classifica, i punti da difendere, la corsa al n°1

La notizia che nessuno avrebbe voluto leggere è arrivata: Jannik Sinner non sarà al via dell’edizione 2024 degli Internazionali d’Italia. Il tennista altoatesino non avrà modo di recuperare in tempo dal problema all’anca che lo ha già costretto al ritiro pochi giorni fa a Madrid. La speranza e ovviamente l’obiettivo primario ora è recuperare in fretta verso il Roland Garros, secondo slam stagionale.

Per quanto concerne la classifica, il danno non è gravissimo: l’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill lo scorso anno al Foro Italico non andò oltre il terzo turno e sono quindi soltanto 90 i punti in scadenza. Sostanzialmente nulla per un giocatore che lunedì potra contare ben 8660 punti totalizzati nel corso degli ultimi dodici mesi. Non avrà neanche necessità di guardarsi indietro, Jannik, visto che il numero tre Carlos Alcaraz sarà anche lui assente a Roma e non potrà guadagnare terreno, mentre Daniil Medvedev – attualmente n°4 e anche lui in dubbio dopo il problema patito in Spagna – difende la vittoria dello scorso anno e quindi nel migliore dei casi, ossia in caso di bis, potrà finire “in pari” dopo le due settimane del Foro.

Discorso leggermente diverso per quanto riguarda la corsa alla prima posizione mondiale, attualmente detenuta da Novak Djokovic con 9990 punti. Il serbo difende gli ottavi di finale (180 punti) e – considerando anche le rinunce degli altri big – può puntare senz’altro a incrementare il vantaggio su Jannik andando fine in fondo al torneo romano. Nole avrà poi in scadenza i 2000 punti del trionfo al Roland Garros, ma con una potenziale vittoria a Roma (1000 punti) avrebbe più possibilità di difendere il suo n°1 anche durante Parigi.