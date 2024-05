Verona-Fiorentina, Baroni: “Dobbiamo giocare con entusiasmo, c’è bisogno di tutti”

Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Verona-Fiorentina, match valido per il 35° turno della Serie A 2023/2024 in programma domani al “Bentegodi”. “Dobbiamo giocare con energia ed entusiasmo, senza paura – spiega il tecnico degli scaligeri – Sappiamo di affrontare una squadra importante che ha una rosa in grado di superare le difficoltà dovute all’impegno in Europa. Dobbiamo dare tutto e lo sappiamo, sono convinto che il nostro pubblico ci darà una grande mano.”

Sul fronte della formazione e dell’infermeria, Baroni dà qualche indicazione: “Suslov e Duda sono recuperati, è un campionato duro per tutti. Vinagre per me è un titolare a tutti gli effetti, quando è entrato ha sempre dato un contributo importante a sinistra. Dawidowicz ci sarà, anche se ha lavorato a parte per tutta la settimana. Vedremo se partirà dall’inizio oppure no.” E sulle scelte in attacco: “Abbiamo bisogno di tutti, secondo me con la Lazio Swiderski ha fatto bene e si è sbattuto tanto. Lo stesso faranno anche Henry e Bonazzoli”. Infine sul rapporto con Italiano: “Esprime un calcio moderno con coraggio, penso che possa togliersi grandi soddisfazioni. Sono contento che stia facendo bene, l’ho conosciuto da giovane e aveva già grande cultura del lavoro.”