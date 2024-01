Jannik Sinner: “Non andrò a Sanremo. Farò il tifo da casa. Residenza a Montecarlo? Mi trovo bene lì”

“Farò il tifo da casa. E’ un evento bello ma dopo questi giorni guardo in avanti e quando dovrei andare a Sanremo sono già a lavorare. Non andrò a Sanremo”. Lo ha detto Jannik Sinner in risposta a una domanda durante la conferenza stampa presso la sede della Fitp, a Roma, per celebrare il clamoroso titolo conquistato agli Australian Open. E sulla residenza a Montecarlo e la richiesta di riportarla in Italia: “Sto bene a Montecarlo, mi sento a casa. Ho una vita normale, ci sono tanti giocatori con cui allenarsi. Sto bene lì”.