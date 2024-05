Internazionali d’Italia 2024, Musetti: “Dispiaciuto per il ritiro, ma non avevo energie”

Intervenuto in conferenza stampa, Lorenzo Musetti ha spiegato il ritiro dagli Internazionali d’Italia 2024: “C’è molto dispiacere per oggi. Ho provato con tutte le mie forze, poche. Ieri sono stato tutto il giorno in camera con febbre e virus intestinale che non mi ha permesso di arrivare preparato al match. Stamattina ho provato a scaldarmi ed entrare in campo con quello che avevo. Anche il caldo e le condizioni non mi hanno aiutato. Non avevo energie, ero molto debole. Per questo cercavo di abbreviare tutti i punti, ma è andata così. Fa male perché Roma è un torneo che per me vale tanto. Nei giorni scorsi mi sentivo bene in allenamento, anche perché ero reduce da una finale in Sardegna. C’è rammarico per il ritiro e per come all’improvviso mi ha sorpreso questa forma influenzale“.

Il carrarino ha poi parlato dei suoi impegni futuri: “Cercherò di prendere tutto il tempo possibile per recuperare al meglio. Il prossimo impegno è Torino, sono fiducioso di recuperare in tempo. Poi non giocherò la settimana di Lione/Ginevra, ma andrò a Parigi un po’ prima“. Infine, su un possibile esito diverso in caso di vittoria del primo set: “Col senno poi non so se poteva influenzarmi positivamente e non farmi sentire sensazione di stanchezza e quasi svenimento. In più di un game al servizio facevo veramente fatica a rifiatare tra un punto e l’altro. Sarebbe stato molto difficile andare avanti, ma nel tennis non si sa mai“.