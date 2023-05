Internazionali d’Italia 2023, niente stretta di mano tra la russa Kudermetova e l’ucraina Kalinina

Sul campo centrale del Foto Italiaco di Roma si è da poco conclusa la prima semifinale degli Internazionali d’Italia 2023, che ha visto l’ucraina Anhelina Kalinina prevalere in tre sue sulla russa Veronika Kudermetova mediante il punteggio di 7-5 5-7 6-2. Al termine della sfida c’era attesa per capire cosa sarebbe accaduto tra le due vista la guerra in corso tra Russia ed Ucraina e le due tenniste hanno deciso di non stringersi la mano, non manifestando alcun fair play nei confronti dell’altra.

Kalinina, dopo il successo, ha rivolto il proprio pensiero all’Ucraina: “Per me era importante vincere ogni partita visto quello che l’Ucraina sta passando. Spero di aver dato qualche piccola emozione positiva al mio Paese, un po’ di gioia. Sono un po’ stanca, gli ultimi due giorni sono stati faticosissimi, ho giocato sempre sui tre set. Sono felice però di avercela fatta. Adesso devo recuperare. Non è ancora finita, affronterò comunque una top player. In questo torneo non è mai facile, ma ho sensazioni bellissime, è nuovo per me competere a questi livelli”.

Kudermetova, invece, ha commentato il suo rapporto con Kalinina: “Noi atleti siamo qui a Roma per giocare a tennis, non importa da che paesi vengano. Nel terzo set avrei dovuto essere più aggressiva. E’ quello che ha fatto la differenza nell’ultimo parziale”.