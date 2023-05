Internazionali d’Italia 2023, analisi tabellone Musetti: tutti i possibili avversari

Lorenzo Musetti è pronto a sorprendere in occasione degli Internazionali BNL d’Italia 2023, atteso evento in programma sulla terra rossa di Roma. Lo storico evento capitolino attira periodicamente l’attenzione del mondo intero e i talenti come il carrarino sono soliti brillare proprio in queste particolari circostanze; l’estrosa stella azzurra proverà a offrire il meglio del suo repertorio nei match che caratterizzeranno il suo percorso al Foro, pronto a grandi imprese a partire dal secondo atto del torneo. Gli spettatori italiani, dal canto loro, proporranno l’immancabile contributo consueto.

SECONDO E TERZO TURNO

Musetti fronteggerà uno tra il connazionale Matteo Arnaldi e l’argentino Diego Schwartzman al secondo turno, grazie a un bye al primo. Il nativo di Sanremo, altro fiore del movimento nostrano in procinto di sbocciare, ha sconfitto avversari del calibro di Benoit Paire e Casper Ruud a Madrid; il sudamericano, invece, notoriamente una spina nel fianco perenne sul rosso, vive probabilmente la stagione peggiore della sua carriera da quando è stabilmente un giocatore affermato nel circuito maggiore. Tra il volenteroso Arnaldi e il comunque insidioso Schwartzman vi è proprio Musetti, favorito in entrambi in casi e pronto a superare il primo ostacolo capitolino con il suo tennis variopinto e gradevole.

Per quanto concerne il terzo turno, invece, possibile nuovo incrocio con un tennista italiano per il carrarino, ossia Giulio Zeppieri. Il giovane di Latina possiede un mancino da tener d’occhio, in generale, e in particolare un servizio esplosivo e un dritto potente e accurato. Oltre il possibile derby, Musetti potrebbe trovar di fronte uno tra Frances Tiafoe e un qualificato; sebbene la terra battuta non sia la superficie più congeniale per il tennis offensivo e “da veloce” dello statunitense, mai sottovalutare la sua l’imprevedibilità (Vienna vs Sinner docet).

OTTAVI DI FINALE

Agli ottavi di finale, potenziali sfide memorabili per Musetti, il quale potrebbe affrontare Stefanos Tsitsipas, Lorenzo Sonego o Yoshihito Nishioka. In riferimento al greco, ci sono da sottolineare i precedenti: quattro confronti tra Acapulco, Lione, Parigi, Barcellona e altrettanti successi ellenici; il gioco vario e al tempo stesso concreto di Tsitsipas fa soffrire evidentemente Musetti, il quale però potrebbe sorprenderlo grazie alla ricchezza delle sue soluzioni…a maggior ragione in Italia e con il pubblico dalla sua parte. Discorso completamente differente per il torinese Sonego, non nuovo a esaltarsi in quel di Roma e dall’indole maggiormente combattiva: sarebbe uno scontro da non perdere. In quanto a Nishioka, il suo tennis mancino rappresenta un ostacolo da non sottovalutare per Musetti, sebbene sia il meno rilevante tra i possibili opponenti.

QUARTI DI FINALE

Ai quarti di finale, eventualmente, Musetti potrebbe doversela vedere con Carlos Alcaraz…non certamente un avversario qualunque. Il fenomeno spagnolo fagocita successi come fossero caramelle e non sembra assolutamente sazio; attenzione però all’ultimo precedente tra i due: in finale ad Amburgo, sul rosso, il carrarino riuscì a prevalere in tre set. Oltre l’iberico, uno tra Jiri Lehecka, Borna Coric e Daniel Evans insidierebbe l’avventura azzurra di Musetti; tra questi, il secondo, ossia il croato, è tra i giocatori più solidi e abituato a questi livelli. In generale, la completezza del repertorio di Coric potrebbe rappresentare un problema di difficile gestione per Musetti; in particolare, il croato detiene un rovescio da favola e quella diagonale potrebbe far soffrire Musetti.

SEMIFINALE

Semifinale a prescindere d’élite per Musetti, il quale avrebbe l’imbarazzo della “scelta” tra Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Taylor Fritz, Hubert Hurkacz e Alexander Zverev; nulla da aggiungere a questi eccezionali tennisti, i quali si descrivono da soli già solo al pronunciarli. Il primo e il secondo, entrambi russi, sono probabilmente i più pericolosi, sebbene l’ultimo, il tedesco, sia forse l’estimatore maggiore del rosso tra i menzionati.

FINALE

L’eventuale finale vedrebbe Musetti affrontare uno tra Novak Djokovic, Jannik Sinner, Holger Rune e Casper Ruud. Senza dubbio, l’ultimo atto più suggestivo sarebbe un Musetti-Sinner da sogno, con gli spalti di Roma gremiti per un incontro che segnerebbe la storia del nostro tennis. D’altra parte, apprezzare Musetti alla ricerca dell’impresa con il robot Djokovic non sarebbe esattamente il peggiore degli scenari. Comunque vada, sarà un piacere poter apprezzare il tennis dell’illusionista Musetti a Roma.