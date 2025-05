Si ferma in finale lo splendido cammino agli Internazionali d’Italia 2025 di Jannik Sinner. Rientrato dopo tre mesi di inattività, il tennista italiano perde l’atto finale contro Alcaraz.

Un primo set molto equilibrato e dispendioso ha visto la gara indirizzarsi verso lo spagnolo, che al tie-break si aggiudica il primo importante successo per conquistare, poi, la vittoria finale. Un’ora e dieci minuti di gioco per decretare il vincitore del primo atto della partita, il classe 2003 chiude il tie-break per 7 punti a 5. Il ventiduenne è sempre stato avanti, nonostante i mini-break neutralizzati da Sinner.

Cambia la musica nel secondo set, dove il numero uno al mondo appare visibilmente provato dalla prima parte di gara e inizia a soffrire le offensive dell’avversario. Un doppio break indirizza la finale di Roma verso Alcaraz, che chiude la pratica in un’ora e quarantatré minuti di gioco con il risultato di 7-6/6-1.

Internazionali d’Italia, troppo Alcaraz per Sinner

Carlos Alcaraz vince il suo primo Masters 1000 sulla terra rossa di Roma, diventando il primo spagnolo a vincere il torneo capitolino dal 2021, quando Nadal trionfó con Djokovic.

Da lunedì lo spagnolo passerà dalla terza alla seconda posizione del ranking ATP, proprio alle spalle dello sconfitto Jannik Sinner. Un’iniezione di fiducia importante in vista del grande appuntamento di Parigi, dove Carlos arriva da favorito per vincere il Roland Garros.