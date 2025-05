Un primo set durissimo sulla terra rossa del campo centrale del Foro Italico. Agli Internazionali d’Italia 2025 si sfidano in finale l’idolo di casa Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Il primo atto della partita ha visto un equilibrio perfetto, con entrambi i tennisti che hanno tenuto sempre il proprio servizio fino a decidere il set al tie-break.

Inizia bene Sinner che si aggiudica il primo game al servizio, fatica lo spagnolo nel suo turno ma riesce a non concedere palle break al n°1 della classifica ATP. La super sfida di Roma prosegue con i due che chiudono a proprio favore i game in cui hanno il servizio, eccezione per il quinto gioco dove Jannik ha rischiato di subire il break. Il tentativo di Alcaraz è stato sventato con una prima al centro profondissima e prendendo il controllo sullo scambio dei vantaggi.

Il primo game a zero della partita lo chiude l’italiano nel turno di battuta per il 5-4, ma è pronta la risposta dello spagnolo che emula e porta la partita sul 5-5. La partita scivola così al tie-break, il game del 6-6 è una lunga lotta tra i due giocatori: due match point per Sinner che sono stati annullati. Il classe 2003 risale da 15-40 e porta via un game delicatissimo, dopo una lunga lotta ai vantaggi.

Internazionali d’Italia, primo set al tie-break

Al tie-break è lo spagnolo Alcaraz ad aggiudicarsi il primo set della finale degli Internazionali d’Italia contro Jannik Sinner. Un’ora e dieci minuti di gioco per assegnare il primo punto dell’equilibrata partita, indirizzatasi – per ora – verso il ventiduenne Carlos.