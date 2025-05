Roberto De Zerbi ha ribadito la sua volontà di restare a Marsiglia anche la prossima stagione, dicendosi pronto a incontrare la dirigenza dell’OM.

L’allenatore italiano dell’Olympique Marsiglia, Roberto De Zerbi, si è detto pronto a incontrare la dirigenza del club transalpino per analizzare la stagione appena conclusa e preparare la prossima. “La volontà di restare è al 100%”, sono state le parole del tecnico che, per il momento, chiude la porta ai club che vorrebbero portarlo via dalla Ligue 1, a cominciare dal Milan.

Le parole del tecnico italiano

“Sono molto stanco – ha affermato – . Questa è stata una stagione difficile, ma so che dopo cinque giorni mi mancherà il calcio. Parlerò con la squadra. Dobbiamo guardare bene, analizzare bene questa stagione, le cose che ho sbagliato, perché ce ne sono, e quelle che non sono andate bene. E dovremo fare un programma per il futuro”, ha aggiunto.

“La volontà di rimanere è lì, al 100% – ha aggiunto – Ma è stata una stagione molto dura per tutti. Ma bisogna discutere di come è andata la stagione. Ci sono sicuramente cose che non sono piaciute al club, e altre a me”, ha spiegato ancora. “Non voglio andare via di mia iniziativa e non ho contatti con altri club. Ma dobbiamo vedere come è stata la stagione e come sarà la prossima. Sono cose normali, che si fanno ovunque. Dobbiamo parlare di cose che devono essere risolte e discusse per andare avanti meglio”, ha concluso De Zerbi.