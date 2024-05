Internazionali d’Italia 2024, Nadal fatica ma vince all’esordio: sconfitto Bergs in rimonta

Dopo due anni di assenza Rafael Nadal bagna con una vittoria il suo ritorno al Foro Italico, superando il primo turno degli Internazionali d’Italia 2024. Non una passeggiata, anzi. Quasi tre ore di gioco per superare il qualificato Zizou Berg con lo score di 4-6 6-3 6-4. Tanti alti e bassi per il 10 volte campione del Foro, che riesce però ad essere cinico nei momenti cruciali dell’incontro. Dopo aver ceduto il primo parziale si trova più volte in difficoltà anche nel secondo e terzo set, ma annulla complessivamente tutte le 5 palle break concesse all’avversario e riesce ad approdare al secondo turno. Ora, per il maiorchino, ci sarà Hubert Hurkacz.

LA PARTITA – Buona partenza da parte dello spagnolo, che nel quarto game trova tre palle break consecutive e ottiene il primo break del match per il 3-1. Non è però un Nadal in grande spolvero: il maiorchino non riesce a trovare spesso profondità nei suoi colpi e il belga non perde occasione per entrare nel campo. Bergs riesce immediatamente a recuperare lo svantaggio e dopo aver impattata sul 3-3 prima e sul 4-4 poi, trova anche l’allungo vincente. Un paio di doppi falli condannano Nadal a un altro break nel nono gioco e Bergs – chiamato a servire per il set – non si lascia sfuggire l’occasione per il 6-4.

L’inizio del secondo set è caratterizzato da un’interruzione di circa 15 minuti causata da un malore a uno spettatore, per fortuna senza gravi conseguenze. Nadal parte alla grande, come nel primo set sale 3-1 e si trova a fronteggiare una palla del controbreak, ma questa volta la salva grazie alla prima di servizio e da lì non si volta più indietro fino al 6-3 finale, cancellando anche un’altra chance all’avversario nell’ottavo gioco.

Con il passare dei minuti prende sempre più il sopravvento il 10 volte vincitore del torneo, che strappa la battuta a Bergs anche nella prima fase del terzo parziale, salendo sul 3-1. Il momento di difficoltà per Rafa arriva anche in questo set ed è sul 3-2, quando commette qualche errore di troppo e si ritrova improvvisamente 0-40. Da campione, però, infila cinque punti consecutivi e mantiene il vantaggio. Sul 4-3 si salva invece dallo 0-30, ma quando è chiamato a servire per il match non trema: 6-4 e secondo turno conquistato.