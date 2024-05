Internazionali d’Italia 2024, Nadal: “Coria e Federer i ricordi più belli. Mi mancano le finali “1000” al meglio dei cinque”

“Sono qui e giocherò di fatto il terzo torneo di fila, questa è già una buona notizia. Volevo giocare Roma perché è un torneo che richiama grandi ricordi ed in generale devo dire che il mio livello si sta alzando”. Rafael Nadal è arrivato a Roma con le idee chiare. Sbarcato sabato nella capitale, il campione spagnolo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di primo turno degli Internazionali d’Italia 2024 contro Zizou Bergs. Lo spagnolo si è allenato in questi giorni e ha anche condiviso il campo con Stefanos Tsitsipas e Francisco Cerundolo. “Sono contento di ciò che sto facendo e vediamo quanto potrò andare lontano qui e a Parigi, lì non so quali saranno le emozioni, non posso prevederle – le parole di Nadal -. Io vorrei sia chiaro che non mi ritiro perché non voglio più giocare o perché non mi sento competitivo, ma perché il mio corpo non mi permette di allenarmi tutti i giorni e di giocare più tornei consecutivi”.

Il 22 volte campione Slam, che nel pomeriggio si allenerà a Piazza del Popolo, ha parlato dei suoi ricordi legati al torneo che lo ha visto trionfare ben dieci volte: “Quando sono qui ripenso alle finali del 2005 e del 2006 con Coria e Federer. Mi mancano un po’ i tempi in cui le finali dei Masters 1000 (al tempo Master Series) si giocavano al meglio dei cinque set. Se ci pensate le partite che hanno fatto la storia di questo sport sono quelle, sono più intense ed emozionanti”. Nadal è stato interrogato sugli infortuni di Sinner e Alcaraz e ha replicato con molta chiarezza: “La verità è che gli infortuni ci sono sempre stati, io ne ho saltati tanti di tornei in carriera. Capisco che l’assenza di Sinner per gli italiani sia terribile, specialmente in una stagione così. Volete sapere perché ci sono gli infortuni? La risposta è semplice. Se spingi il corpo al limite ti infortuni. Se il gioco è sempre più veloce ti infortuni. Se giochi tutto l’anno ti infortuni. I giocatori vogliono fare i soldi, i tornei pure e poi si unisce il tutto. Noi accettiamo questo ruolo”.