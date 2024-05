Internazionali d’Italia 2024, Darderi infiamma il Campo Centrale: maratona vincente contro Shapovalov

La ricorderà a lungo la sua prima esperienza sul Campo Centrale del Foro Italico Luciano Darderi, che avanza al secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2024. Il classe ’02 apre la giornata con una maratona di tre ore contro Denis Shapovalov, imponendosi con lo score di 6-7(4) 6-3 7-6(4) dopo un terzo set in cui il canadese si è ritrovato anche a servire per il match sul 5-4. Un Darderi mai domo, nonostante qualche piccolo fastidio muscolare sul finire della partita, e uno Shapovalov come al solito autore di una prestazione costellata da alti e bassi. Punti di pregevole fattura, ma anche errori madornali e 14 doppi falli. Alla fine esulta il pubblico del Foro, esaltato dalla perseveranza di Darderi, che ora si appresta ad affrontare per l’ennesima volta Mariano Navone. Un matchup che sta diventando ormai di culto: si tratta della terza sfida in poche settimane, con l’argentino che ha avuto la meglio sia a Bucharest che a Cagliari.

LA PARTITA – Inizio teso da parte di Darderi, che incontra difficoltà in particolare con la seconda di servizio. Shapovalov non è però da meno e le prime fasi dell’incontro sono caratterizzate da diversi break. Il canadese prova l’allungo sul 3-1, ma si fa riprendere sul 3-3. Il set segue poi i servizi fino al tie-break, dove Shapovalov si impone per 7 punti a 4.

La prestazione alla battuta da parte dell’azzurro cresce con il passare dei minuti e di conseguenza anche la sua solidità. Nel secondo parziale la chance arriva nel quinto game e Luciano la concretizza, riuscendo ad ottenere il break del 3-2. Poi, sul 5-3, strappa nuovamente il servizio all’avversario e si prende il set per 6-3.

Avvio equilibrato nella fase iniziale della frazione decisiva. Il primo a procurarsi un’occasione è Shapovalov, ma sul 2-2 (30-40) Darderi trova un’ottima prima palla al centro per annullare la palla break. E nel game successivo è lui ad approfittarne, anche grazie a uno Shapovalov in vena di qualche regalo. Darderi sale 4-2, ma subisce il prepotente ritorno dell’avversario, che prima impatta sul 4-4 e poi trova anche un secondo break che gli permette di andare a servire per il match. L’azzurro inizia ad avvertire qualche fastidio alla gamba, ma non ha alcuna intenzione di mollare e trova l’ennesimo controbreak che vale il 5-5. Nell’undicesimo game il classe ’02 annulla altre pericolose palle break, infiamma il Centrale del Foro e sale sul 6-5, ma Shapovalov riuscendo a risalire dallo 0-30 rinvia tutto al tie-break finale. Si gira sul 3-3, poi Darderi si procura due match point spingendo con il dritto e Shapovalov mette in rete la palla corta sul match point.