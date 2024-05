Internazionali d’Italia 2024, Jarry: “Sono felice, significa molto per me essere in finale in un Masters 1000”

Dopo la grande vittoria in semifinale contro Tommy Paul agli Internazionali d’Italia 2024, Nicolas Jarry ha parlato in conferenza stampa: “Significa molto per me essere in finale di un Masters 1000, è qualcosa di molto importante. Sono estremamente felice per la mia partita e per come ho lottato, è stata molto difficile. Tommy è un grane avversario, ma sono riuscito ad ottenere la vittoria e questa è la cosa migliore. Adesso voglio godermi il momento, recuperare il più possibile e provare a continuare così nella finale“. Il cileno ha poi parlato delle emozioni vissute durante il terzo e decisivo set: “Ho provato a dare il massimo. Non ero contento della fine del secondo set e ho provato a usare quell’energia per andare avanti e concentrarmi sul mio tennis. Questo mi ha dato più fiducia per continuare e chiudere la partita“.

Su come approcciare la finale contro Zverev, Jarry ha le idee chiare: “È un giocatore molto, molto bravo. Ha già vinto qui, è un avversario molto difficile da battere, ha un rovescio incredibile e un buon servizio. Sta giocando un ottimo tennis in questo momento. Devo continuare a fare il mio gioco, ad essere aggressivo cercando di muovere la palla con il diritto, servendo bene, ed essere mentalmente forte“. Chiusura sul nonno Jaime Fillol, presente in tribuna agli Internazionali d’Italia: “È uno dei motivi per cui gioco a tennis. So che si sta divertendo, è una sorpresa per lui essere qui, una sorpresa che io stia facendo così bene in questo torneo. È qualcosa di molto speciale per lui“.