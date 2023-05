Internazionali d’Italia 2023: Medvedev passeggia su uno spento Hanfmann, in semifinale uno tra Tsitsipas e Coric

Medvedev batte 6-2 6-2 Hanfmann nel match valido per i quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2023. Partita a senso unico con il tedesco che ha probabilmente risentito delle fatiche fisiche e mentali derivate dalle due grandi vittorie con Fritz e Rublev nei sedicesimi e negli ottavi di finale. Nessun problema per il russo, prima volta sia nei quarti che in semifinale a Roma, che toglie il servizio all’avversario ben sei volte. Miglioramenti visibili per Medvedev su terra, che al prossimo turno aspetta il vincente della sfida tra Tsitsipas e Coric. Torneo straordinario di Hanfmann, che da settimana prossima entrerà nella top 100 posizionandosi in 64ª posizione.

Hanfmann parte male nel primo set commettendo tre errori in fila e perdendo il servizio in apertura a 0. Nel game successivo Medvedev va sotto 15-30 ma riesce a portare il game ai vantaggi, dove il russo concede una palla break che il tedesco sfrutta approfittando di un doppio fallo del numero 3 del mondo per riportare il set on serve. Continuano le difficoltà di Hanfmann al servizio. Il tedesco concede due palle break a Medvedev e riesce a salvarsi facendo scendere a rete ripetutamente l’avversario utilizzando la palla corta. Il russo inizia a capire lo schema di Hanfmann e riesce al terzo tentativo a strappare per la seconda volta su due la battuta al tedesco salendo 2-1 e servizio. Nel game successivo Medvedev non sbaglia e tiene la battuta a 0. Il russo gioca meglio e riesce a togliere la battuta per la terza volta in fila salendo 4-1 e servizio. Si procede spediti sul servizio di Medvedev, che conferma il doppio break e salva due palle break nell’ottavo game chiudendo il primo set 6-2 dopo 36 minuti.

Secondo set che si apre con Hanfmann al servizio. Il tedesco non è in una gran giornata, come nelle vittorie con Fritz e Rublev, e concede due palle break perdendo la battuta in apertura. Medvedev nel game successivo si salva ai vantaggi e si porta avanti di set e break sul 2-0. Ancora difficoltà per Hanfmann in battuta. Nel quinto game il tedesco si fa riprendere da 30-15 fino a concedere palla break sul 30-40. Medvedev sale 4-1 ma perde subito il servizio tornando sopra di un solo break sul 4-2. Il tedesco però non riesce a tenere la battuta e torna sotto di due break sul 5-2. Medvedev questa volta non sbaglia e chiude il match con il punteggio di 6-2 6-2.