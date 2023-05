Internazionali d’Italia 2023, l’analisi del tabellone maschile: nove azzurri al via

Nella splendida cornice di Piazza di Spagna (Roma) è andato in scena il sorteggio del tabellone maschile degli Internazionali d’Italia 2023, quinto Masters 1000 della stagione in programma da mercoledì 10 a domenica 21 maggio sui campi in terra battuta del Foro Italico. In attesa di buone notizie dalle qualificazioni, c’era tanta curiosità di scoprire il percorso dei nove tennisti azzurri già sicuri di un posto nel main draw. Gran parte delle aspettative, data anche l’assenza di Matteo Berrettini, sono inevitabilmente riversate sul duo composto da Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, entrambi beneficiari di un bye al primo turno.

Per l’altoatesino, al rientro sul circuito dopo aver saltato l’appuntamento di Madrid, l’obiettivo è provare a fare meglio dello scorso anno, quando si arrese ai quarti di finale in due set lottati contro il greco Stefanos Tsitsipas. Al secondo turno partirà nettamente favorito contro uno tra lo spagnolo Munar oppure un qualificato. Non sarà un tabellone semplice per l’azzurro. Quest’ultimo è in rotta di collisione con il russo Karen Khachanov e il norvegese Casper Ruud rispettivamente agli ottavi e ai quarti di finale. Successivamente un’eventuale semifinale con il numero uno del mondo Novak Djokovic prima di un ipotetico nuovo scontro con lo spagnolo Carlos Alcaraz nell’ultimo atto.

Il carrarino, invece, farà il suo esordio contro uno tra il connazionale Matteo Arnaldi (wild card) oppure l’argentino Diego Schwartzman. Il sanremese, reduce dal terzo turno di Madrid, ha fatto per la prima volta in carriera il proprio ingresso nei primi cento giocatori del mondo. Potrà dire ampiamente la sua contro l’ex top ten albiceleste. Quest’ultimo da tanti mesi sta attraversando una grande crisi sotto il profilo tecnico, fisico e mentale. L’allievo di Simone Tartarini al terzo turno potrebbe incontrare l’altro connazionale Giulio Zeppieri (wild card), atteso dal debutto contro un qualificato prima di un eventuale secondo turno molto difficile contro lo statunitense Frances Tiafoe. Per Musetti, poi, un ottavo di finale complicato ma tutto da giocare contro il greco Stefanos Tsitsipas, contro cui ha perso da poco in tre set nella semifinale di Barcellona.

Proprio l’ateniese potrebbe essere l’avversario di terzo turno di Lorenzo Sonego, che all’esordio troverà il francese Jeremy Chardy prima di un secondo turno abbordabile contro il giapponese Yoshihito Nishioka. Tanta attesa anche per il torinese, che nel 2021 riuscì nell’impresa di spingersi fino alla semifinale perdendo in tre set contro il serbo Novak Djokovic. Un altro azzurro capace sempre di esaltarsi al Foro Italico è Marco Cecchinato, atteso da un esordio per nulla semplice contro l’americano Mackenzie McDonald. Poi eventualmente il veterano spagnolo Roberto Bautista Agut prima dello scontro con l’altro statunitense Taylor Fritz.

Gli Internazionali d’Italia 2023 potranno contare su altri tre azzurri (le restanti wild card). Francesco Passaro ha pescato il veterano spagnolo Albert Ramos-Vinolas. Esordio non facile per il perugino contro il trentacinquenne catalano, capace di vincere ben quattro titoli in carriera sul circuito maggiore (tutti sul rosso). Per il vincitore in palio un secondo turno da brividi contro l’altro iberico Carlos Alcaraz, recentissimo trionfatore alla Caja Mágica di Madrid. Fabio Fognini, invece, si troverà davanti niente meno che l’ex numero uno del mondo Andy Murray.

Il ligure non disputa un incontro ufficiale dall’inizio di aprile. In quel caso venne sconfitto da Marco Cecchinato ad Estoril nel derby tutto azzurro di ottavi di finale e uscì dal campo con il capo chino per via di un problema alla caviglia. Contro lo scozzese sarà un test complicato ma fattibile. Quest’ultimo, infatti, ha inaugurato la propria stagione sul rosso europeo perdendo al primo turno sia a Monte Carlo sia a Madrid. Il più sfortunato è stato Luca Nardi, che all’esordio potrà dire la sua contro l’esperto belga David Goffin. Il cammino del pesarese, tuttavia, è molto ostico. Troverebbe in successione, infatti, il tedesco Alexander Zverev e il bombardiere polacco Hubert Hurkacz.

Entrambe le parti del tabellone degli Internazionali d’Italia 2023 sembrano in perfetto equilibrio. Nella parte alta, infatti, i potenziali quarti di finale sono tra il serbo Novak Djokovic e il danese Holger Rune e tra il norvegese Casper Ruud e l’azzurro Jannik Sinner. Nella parte bassa, invece, si affronterebbero teoricamente i due russi Andrey Rublev e Daniil Medvedev e il greco Stefanos Tsitsipas con lo spagnolo Carlos Alcaraz. Quest’ultimo, con il vento in poppa dopo le vittorie di Barcellona e Madrid, sembra essere il principale favorito anche nella Capitale. Impossibile, tuttavia, sottovalutare Nole, vincitore per sei volte in carriera sui campi del Foro Italico. Dietro di loro un gruppo di tanti giocatori in grado di dire la loro per provare ad arrivare in fondo. Tra questi, naturalmente, anche i nostri Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.