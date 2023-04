Matteo Berrettini non sarà agli Internazionali BNL d’Italia: “Situazione difficile da accettare”

Dopo l’infortunio patito durante il Masters 1000 di Monte-Carlo, quando è stato costretto a dare forfait prima di scendere in campo nel match di terzo turno contro Holger Rune, Matteo Berrettini non ha potuto essere presente all’ATP 250 di Monaco di Baviera, né al Masters 1000 di Madrid. C’era una piccola speranza che l’azzurro avesse potuto farcela per il Masters 1000 di Roma, ma il post da lui pubblicato poco fa su Instagram ha spento anche la più piccola illusione: il numero 21 del mondo non parteciperà agli Internazionali BNL d’Italia 2023, così come accaduto nel 2022.

“Mi sono aggrappato alla speranza di poter giocare a Roma – ha scritto nel post l’ex sesta forza della classifica mondiale –, un torneo che per me significa molto e dove, probabilmente, sono iniziati tutti i miei sogni. Purtroppo però, i risultati dell’ultima risonanza hanno mostrato che ho bisogno di almeno un’altra settimana prima di poter ricominciare ad allenarmi fisicamente. La mancata partecipazione al torneo di Roma è difficilissima da accettare e questo soprattutto grazie a voi tifosi italiani. Il vostro sostegno significa tanto, tutto… non vedo l’ora di tornare a giocare davanti a voi”, ha concluso Berrettini.

