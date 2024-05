Internazionali BNL d’Italia 2024: Stefanini vince il derby con Paganetti e avanza al secondo turno

Lucrezia Stefanini è la prima italiana al secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2024. Il tabellone femminile ha perso quest’oggi Lisa Pigato, eliminata dalla statunitense Rogers, e Martina Trevisan, che si è arresa alla kazaka Putintseva, ma il derby tutto italiano di questo pomeriggio al Foro Italico ovviamente portava avanti un’azzurra, con l’altra che si sarebbe arresa anche lei all’esordio. E alla fine è Vittoria Paganetti a cedere nella sfida con la connazionale, venendo battuta per 7-5 6-3, come da pronostico della vigilia, al termine di due set comunque molto lottati, in un’ora e cinquantuno minuti di gioco.

La venticinquenne fiorentina è partita malissimo e ha subito il 3-0 pesante in favore della Paganetti, che poi però si è lasciata recuperare i due break di vantaggio. Nuovo colpo di scena però nel settimo game, quanto ancora una volta Stefanini cede il servizio, consentendo alla rivale di allungare ancora. Nel decimo gioco la giovanissima barese serve per il set, ma l’esperienza della più quotata toscana si fa sentire, il controbreak è un contraccolpo pesante per la diciassettenne che ancora una volta si fa strappare il servizio e consente il 7-5 della Stefanini. Che anche nel secondo set fatica nelle fasi iniziali: la pugliese parte col break a favore, ma nessuna delle due riesce a trarre vantaggio dal servizio e la risposta prende il sopravvento nei primi quattro game. Nell’ottavo gioco, poi, ancora un break per Stefanini che a quel punto può battere Paganetti servendo bene per il match. Al secondo turno la sua rivale sarà la ceca Linda Noskova, testa di serie numero 29 del tabellone.