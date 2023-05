Internazionali BNL d’Italia 2023, un set di rodaggio prima dello show: Alcaraz batte Ramos-Vinolas

Un set di rodaggio, poi parte il solito show: Carlos Alcaraz sconfigge Albert Ramos-Vinolas 6-4 6-1 in 1 ora e 26 minuti, bagnando con un successo il suo esordio assoluto in carriera agli Internazionali BNL d’Italia. Il murciano soffre nei minuti iniziali, poi trova le sue geometrie e non lascia alcuno scampo al suo connazionali, che perde contro di lui per la quarta volta in altrettanti confronti diretti. Per la seconda testa di serie della manifestazione capitolina, al terzo turno, ci sarà uno tra Jiri Lehecka e Fabian Marozsan.

L’inizio vede un Alcaraz un po’ arruginito e appesantito dalle non semplici condizioni di oggi al Foto Italico: Ramos-Vinolas ne approfitta e strappa subito il servizio al suo più quotato rivale, issandosi sul 2-0 dopo aver depennato ben tre possibilità del controbreak. Il numero 2 del mondo, però, si adatta e scuote immediatamente: diretta conseguenza è un controbreak che rimette i conti in parità, salvo poi procedere punto a punto per buona parte della prima frazione. L’equilibrio si spezza definitivamente quando, sotto 4-5, il numero 72 del mondo si porta a servire per restare nel set: il finalista 2017 del Masters 1000 di Monte-Carlo è bravo a portarsi rapidamente sul 40-15, ma Alcaraz alza improvvisamente il livello e, grazie a quattro punti conseutivi, chiude 6-4 i conti in un primo parziale assolutamente non facile. A questo punto, il peggio è passato e il secondo set è un totale dominio del fortissimo spagnolo: il recente vincitore a Madrid conquista immediatamente un break di vantaggio e, dal quel momento, il divario tra i due si ingigantisce ogni minuto che passa. 6-4 6-1, Alcaraz vola al terzo turno a Roma.