Internazionali BNL d’Italia 2023, Trevisan: “Difficile giocare a tennis se non si sta bene con se stessi”

Martina Trevisan, intervistata in conferenza stampa a pochi giorni dal suo debutto negli Internazionali BNL d’Italia 2023, ha così commentato l’episodio con protagonista Amanda Anisimova, collega statunitense che ha deciso di prendersi una pausa dallo sport per tutelare la propria salute mentale. “Questo lavoro richiede una grande serenità interiore, se non stai bene con te stessa, scendere in campo diventa ancora più stressante – ha affermato la numero 18 del mondo –. La serenità interiore deve essere propedeutica al tennis – ha chiarito Martina, che, quando aveva 15 anni, aveva abbandonato per cinque anni il circuito a causa di problemi non molto dissimili –: io stessa, prima di riprendere la carriera tennistica, mi sono sottoposta a un grande lavoro mentale”.

Nel pieno delle sue certezze, c’è la consapevolezza di essersi migliorata molto rispetto all’anno scorso, quando approdò al Foro Italico grazie ad una wild card e fu eliminata al primo turno per mano di Shuai Zhang. “Ho lavorato molto per migliorare il rovescio, per farlo diventare più compatto rispetto al dritto, il mio colpo migliore, e sono cresciuta anche sul piano fisico e mentale. Sono qui per continuare a giocare, per migliorarmi e divertirmi”, ha concluso Trevisan.